- Seit Jahren seien die Aktienmärkte durch die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken künstlich nach oben getrieben worden. Was nach der Finanzkrise von 2008 begonnen habe, finde nun aber sein Ende. Die US-Notenbank FED erhöhe bereits die Zinsen. Und auch in Europa und Japan zeichne sich die geldpolitische Wende ab. In diesem Jahr dürfte die weltweit von den Notenbanken bereitgestellte Liquidität zum ersten Mal seit Jahren abnehmen.



- Nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump habe sich die Kursrally noch einmal verstärkt. Das habe an Hoffnungen gelegen, dass die von Trump eingeleiteten Reformen, insbesondere die Steuerreform, der US-Realwirtschaft zu einem kräftigen Wachstumsschub verhelfen könnten. Nachdem die Kurse in den vergangenen Wochen und Monaten nur eine Richtung gekannt hätten, nämlich nach oben, sei ein Sell-off eigentlich schon lange überfällig gewesen.



- Die Inflationserwartungen und damit auch die langfristigen Zinsen seien zuletzt deutlich angesprungen. Das verschärfe die Befürchtungen, dass die Notenbanken dazu gezwungen sein könnten, schneller an der Zinsschraube zu drehen.



- Die vergangenen Monate und Jahre seien durch eine künstlich niedrige Volatilität geprägt gewesen - obwohl die Unsicherheit gefühlt doch sehr groß gewesen sei. Die künstlich niedrige Vola habe vor allem etwas mit Short-Vola-Strategien zu tun. Hier hätten institutionelle Anleger implizite Volatilität (und damit eine Art Versicherung gegen einen Kursrutsch) an den Markt verkauf. In "normalen" Zeiten führe dies zu konstanten kleinen Gewinnen. In "schlechten" Zeiten gehe die Sache allerdings nach hinten los und es könne zu riesigen Verlusten kommen. Genau das sei jetzt offenbar passiert. Ein Short-Vola-Produkt der Credit-Suisse, den XIV-ETN, habe es am Montagabend nachbörslich bereits zerlegt, mit Kursverlusten von zeitweise 90 Prozent.



Anders als beim Flash-Crash im Jahr 2010 hätten hinter dem Sell-off offenbar in erster Linie KEINE sich selbst verstärkenden Effekte durch so genannte Algo-Trader gesteckt. Auch "Fat Finger-Fehler", also die versehentliche Ausführung eines viel größer als gedachten Auftrags, hätten offenbar nichts mit dem jüngsten Sell-off zu tun gehabt. Dies habe jedenfalls Doug Cifu, der Chef von Virtu Financial, eines des weltweit größten Algo-gestützten Market Makers am Montagabend gesagt. Stattdessen hätten offenbar zahlreiche Privatanleger versucht, in der letzten Handelsstunde an der Wall Street ihre Aktien loszuwerden, denen auf der Käuferseite plötzlich fast keine Aufträge mehr gegenübergestanden hätten. Dies könnte allerdings doch darauf hindeuten, dass computergesteuerte Market Maker etwas mit dem Sell-off zu tun gehabt hätten. Denn diese seien bekannt dafür, in Crash-Situationen die Spreads deutlich auszuweiten und kaum noch Liquidität für verkaufswillige Anleger bereitzustellen. (06.02.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte befinden sich weltweit im Crash, so die Experten von BörseGo.Die Anleger seien verunsichert. Das zeige sich nicht zuletzt an den Zugriffszahlen von Börsen- und Finanzportalen. So habe zum Beispiel die Guidants App der BörseGo AG gestern Abend 150 Prozent mehr Traffic als normalerweise verzeichnet. Oliver Baron, Redakteur des Finanzportals GodmodeTrader (www.godmode-trader.de), ebenfalls aus dem Hause BörseGo AG, habe die Gründe für den Börsen-Crash analysiert:An der Wall Street seien die Kurse am Montagabend zeitweise um mehr als 6 Prozent eingebrochen. Beobachter hätten von einer "Lawine an Verkaufsaufträgen" gesprochen, die nach 15:00 Uhr Ortszeit an der New Yorker Börse eingetroffen sei - offenbar hauptsächlich von Privatanlegern. Nachdem die Kurse bereits am Freitagabend stark gesunken seien und es auch am Montag zu Kursverlusten gekommen sei, hätten offenbar in der letzten Handelsstunde zahlreiche Anleger gleichzeitig ihre Aktien loswerden wollen. Auch in Asien und Europa setze sich der Sell-off fort.