Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.



Mehr als 90% ihres Stroms erzeugt die VERBUND AG aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Wärmekraft.



Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist VERBUND an der Börse, 51% des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. (17.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Verbund-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die VERBUND-Aktie (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Verbund habe dank starker Wasserführung und guter Netzerträge das obere Ende des Ergebnisausblicks erreichen bzw. beim Nettoergebnis sogar übertreffen können und damit auch über den Analysten-Erwartungen und denen des Marktes gelegen. Mit einem EBITDA von EUR 1.293 Mio. habe das Unternehmen eine Steigerung von 9% verzeichnen können und beim Nettogewinn habe Verbund mit EUR 631 Mio. gegenüber 2019 eine Steigerung um 14% erreicht. Hier seien zwar auch nettopositive Einmaleffekte von EUR 21 Mio. im Spiel gewesen, was allerdings die Qualität des Ergebnisses nicht stark beeinträchtigt habe.Bei einer leicht überdurchschnittlichen Wasserführung von 101% über dem langjährigen Durchschnitt und einem Absicherungspreis von EUR 44,6/MWh habe das Hydro-Segment mit einem EBITDA von EUR 927 Mio. neuerlich glänzen können und auch der Netzbereich habe mit EUR 232 Mio. weit über den ursprünglich erwarteten Erträgen gelegen. Die Dividende werde mit EUR 0,75 je Aktie gegenüber dem Vorjahr angehoben, gleichzeitig habe Verbund die Ausschüttungsquote von 45% bis 50% auf 45% bis 55% des bereinigten Nettogewinns angehoben.Bei aller Freude über das Ergebnis sei der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 verhalten geblieben. So werde das EBITDA in einem Bereich von EUR 1.080 bis 1.300 Mio. gesehen und der Nettogewinn sollte zwischen EUR 450 und 590 Mio. liegen, was im Jahresvergleich nicht nur einen Rückgang bedeuten würde, sondern auch - selbst am oberen Rand - unter den Analysten- (EUR 1.364 Mio.) und den Markterwartungen (EUR 1.327 Mio.) liege. Selbstwenn man den noch nicht eingerechneten Ergebnisbeitrag der letztens zugekauften 51%-Beteiligung an Gas Connect Austria (GCA) hinzurechne, reiche nur das obere Ende des Ausblicks an die Analysten-Erwartungen und die Konsens-Schätzungen heran. Dies möge in der üblichen Vorsicht des Managements begründet sein, das den Ausblick in den letzten Jahren anfangs lieber weit gefasst habe und ihn später präzisiert habe, aber auch an den verhaltenen Erwartungen für das Netzgeschäft und die GCA liegen.Die letzte Empfehlung für die Verbund-Aktie lautete "verkaufen", so Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.03.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity