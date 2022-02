Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Metaverse wurde 2021 zu einem beliebten Schlagwort, so Jack Neele und Richard Speetjens vom niederländischen Asset Manager Robeco."Das Metaverse befindet sich noch in einem frühen Stadium und verlangt deshalb von Investoren eine vorsichtige Herangehensweise", so Neele. Allerdings würden die Robeco-Experten in den nächsten Jahren mit deutlich zunehmenden Investitionen rechnen, da sich Unternehmen auf einen erhöhten Bedarf an Rechenleistung - einschließlich Hard- und Software - einstellen würden. Denn Test- und Lernfunktionen für potenzielle Anwendungen für Firmen- und Privatkunden müssten entwickelt werden.Mit Blick nach vorn würden die beiden Trendexperten zudem die sich prächtig entwickelnde Abonnementwirtschaft für einen vielversprechenden Verbrauchertrend im neuen Anlagejahr halten. Zwar seien auf Abonnements beruhende Geschäftsmodelle nicht neu - sie hätten jedoch in den zurückliegenden Jahren einen enormen Boom erlebt und sich - früher auf die Medienbranche beschränkt - allmählich ausbreiten können: zunächst in einigen Nischenbereichen wie Telekommunikation, Software und Informationstechnologie-Diensten und danach in der gesamten Wirtschaft. Aus Anlegersicht würden sie zudem Pluspunkte mitbringen: Im Vergleich zu eher traditionellen Geschäftsmodellen böten Unternehmen mit Abonnement-Geschäftsmodellen laut den Robeco-Experten beispielsweise häufig weniger Unsicherheit bei ihrer langfristigen Umsatz- und Gewinnentwicklung. (15.02.2022/ac/a/m)