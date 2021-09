XETRA-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

26,38 EUR +0,38% (30.09.2021, 12:08)



Euronext Paris-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

26,37 EUR +0,38% (30.09.2021, 12:13)



ISIN Veolia Environnement-Aktie:

FR0000124141



WKN Veolia Environnement-Aktie:

501451



Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VVD



Euronext - Paris Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VEOEF



Kurzprofil Veolia Environnement S.A.:



Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Segmente Wasser- und Abwasser, Abfallbewirtschaftung und Energieservice gegliedert. (30.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veolia Environnement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Umwelt-Unternehmens Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) unter die Lupe.Mit einer Gewichtung von gut 14 Prozent nimmt die Veolia-Aktie derzeit die höchste Gewichtung im AKTIONÄR Zero Plastic Index (ISIN: DE000SL0D5T9, WKN: SL0D5T) ein. Positive Impulse verleihe am Donnerstag ein milliardenschwerer Deal, den die Franzosen mit der usbekischen Hauptstadt Taschkent eingefädelt hätten.Der Konzessionsvertrag mit der Millionenmetropole habe eine Laufzeit von 30 Jahren und umfasse die Wartung und das Management des Fernwärmesystems der Stadt. Es sei dem Vernehmen nach der erste Auftrag, den Veolia in diesem Land erhalte.Taschkent zähle mehr als 2,5 Millionen Einwohner und sei die größte Stadt Usbekistans. Veolia werde im beschriebenen Zeitraum verantwortlich sein für das Wärmenetz und kalkuliere mit Einnahmen von satten 13,4 Milliarden Euro in den 30 Jahren.Für Anleger mit Weitblick eignet sich die Veolia-Aktie unverändert als lukrative Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Veolia Environnement-Aktie: