Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kämpft weiter mit der Marke von 1.700 Dollar, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Und Venezuela scheine diese Pläne bereits in die Tat umgesetzt zu haben. Das Land solle verschiedenen Medienberichten zufolge einen Teil seines Staatsgoldes in den Iran gebracht haben. Demnach sollten mindestens neun Tonnen des Edelmetalls in den Iran geflogen worden sein. Im Gegenzug erwarte sich Venezuela Hilfe aus dem Iran. Hier würden offensichtlich zwei Staaten miteinander Geschäfte machen, die beide von Sanktionen seitens der USA getroffen worden seien.Die Frage sei: Werde dieses Gold den Weg auf den Weltmarkt finden? Wollte Venezuela das Gold einfach nur verkaufen, wäre sicher eine der großen Banken die erste Adresse gewesen. Hier scheine es eher so, als würde der Iran das Gold für die eigene Staatskasse beanspruchen. Insofern dürfte die Angst einiger Anleger, das Gold aus Venezuela könnte zu einer Schwemme auf dem Weltmarkt sorgen, übertrieben. Zudem herrscht auf dem Weltmarkt aufgrund der zahlreichen Minenschließungen (rund 60 Prozent der Goldminen waren oder sind noch aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen) mit einem gleichzeitigen Anstieg der Investmentnachfrage ein Defizit, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Anleger sollten sich daher nicht zu viel Sorgen über die Meldung machen, dass Venezuela sein Staatsgold verkaufen wolle. Der Weltmarkt dürfte davon vergleichsweise wenig spüren. Viel wahrscheinlicher erscheine, dass der Goldpreis seinen Aufwärtstrend in den nächsten Monaten fortsetzen werde und sich Schritt für Schritt einem neuen Allzeithoch jenseits der 1.921 Dollar aus dem Jahr 2011 nähere. (05.05.2020/ac/a/m)