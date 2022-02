Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Velodyne Lidar:



Velodyne Lidar läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Velodyne Lidar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Lasersystemen und Sensoren Velodyne Lidar (ISIN: US92259F1012, WKN: A2QDF9, Ticker-Symbol: 808, NASDAQ-Symbol: VLDR) unter die Lupe.Der Tech-Riese Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) steige bei Lidar-Spezialist Velodyne ein. Die Velodyne Lidar-Aktie klettere in der Spitze um 70 Prozent. Sei der Titel eine Wette wert?Amazon habe eine Option auf den Erwerb von 39 Millionen Aktien von Velodyne erworben, was einem Anteil von 16 Prozent an dem Lidar-Spezialisten entsprechen würde.Lidar, das für Light Detection and Ranging stehe, sei eine Schlüsseltechnologie für viele der weltweit führenden Autobauer, Tech-Firmen und Start-ups um die Vorstellung vollständig autonomer Autos zu verwirklichen. Lidar verwende Laser, um ein dreidimensionales Bild der Umgebung zu erstellen, um das Verhalten von Fußgängern und anderen Fahrzeugen vorherzusagen.Amazon engagiere sich mehr und mehr im Bereich Elektroautos und autonomes Fahren. 2019 habe sich der Tech-Gigant bei Rivian eingekauft, Ende Juli 2020 habe Amazon das Start-up Zoox geschluckt.Velodyne sei 2020 an die Börse gegangen, nachdem das Unternehmen mit Graf Industrial Corp. fusioniert habe. Das Unternehmen werde voraussichtlich am 28. Februar die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr präsentieren. Für die ersten neun Monate des Jahres habe Velodyne zuletzt einen Umsatzrückgang von fast 43 Prozent gemeldet, der Verlust habe sich auf 174,8 Millionen Dollar mehr als vervierfacht.Lidar sei eine Schlüsseltechnologie für selbst fahrende Autos - keine Frage. Nach dem starken Run auf die Velodyne-Aktie nach dem Amazon-Deal sollten Anleger allerdings erst eine Beruhigung der Notierung abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)