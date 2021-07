Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Veeva Systems Inc.:



Veeva Systems (ISIN: US9224751084, WKN: A1W5SA, Ticker-Symbol: VEE, NYSE Ticker-Symbol: VEEV) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die globale Life-Science-Industrie. Das Unternehmen bietet Lösungen für eine Reihe von Anforderungen in Life-Science-Unternehmen, darunter multichannel Customer Relationship Management, reguliertes Content- und Informationsmanagement, Stammdatenmanagement und Kundendaten.



Das Unternehmen bietet Lösungen für Bereiche an, darunter die Veeva CRM-Anwendungsfamilie für Multichannel-Kundenbeziehungsmanagement, um ein koordiniertes und personalisiertes Kundenengagement über mehrere Berührungspunkte zu ermöglichen; Veeva Vault für regulierte Content-Management- und Informationsmanagement-Lösungen, um das Management inhaltszentrierter Prozesse zu ermöglichen; die Veeva Network-Stammdatenmanagement-Lösungen für das Management von Kundenstamm- und Produktstammdaten sowie die Daten- und Datendienstleistungsangebote von Veeva, einschließlich Veeva OpenData für Kundenreferentdaten und Veeva KOL Data für Daten. (02.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veeva Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Veeva Systems Inc. (ISIN: US9224751084, WKN: A1W5SA, Ticker-Symbol: VEE, NYSE Ticker-Symbol: VEEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Softwareanbieters Veeva Systems sei erst vor wenigen Wochen in der Tech-Korrektur im Mai mit einem Abschlag von 25 Prozent gegenüber dem Jahreshoch gehandelt worden. Das Papier habe jedoch seine Verluste wieder schnell wettgemacht und notiere derzeit in der Nähe seines Rekordhochs. Und das habe gute Gründe.Veeva Systems sei ein cloudbasiertes Unternehmen, das Anwendungen für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) in der Pharma- und Biotechnologiebranche biete und Pharma-Riesen wie etwa Pfizer, Merck oder Eli Lilly bereits zu seinen Kunden zähle. Laut einer Erhebung von IDC sei der amerikanische Konzern sogar Marktführer im Bereich Life-Sciences-Software.Der Softwarespezialist sei eine wahre Wachstumsmaschine und habe in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um 30 Prozent beim Umsatz zulegen können. Auch die Profitabilität steige von Jahr zu Jahr.Im laufenden Geschäftsjahr sollten die Nettomarge und Cashflowmarge jeweils bei 26 respektive 33 Prozent liegen. Seit 2015 gebe es zudem keinen einzigen Quartalsbericht von Veeva, in welchem die Kalifornier nicht beim Umsatz und Gewinn über den Erwartungen der Experten gelegen hätten."Es war ein hervorragender Start in das Jahr", so CFO Brent Bowman. "Wir weisen ein starkes Momentum sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch im operativen Geschäft auf, was unsere Rolle als strategischer Technologieanbieter für die Branche widerspiegelt."Für das zweite Quartal erwarte Veeva Systems Umsätze im Bereich von 450 bis 452 Millionen Dollar und einen bereinigten operativen Gewinn von 175 bis 177 Millionen Dollar.Mit einem 22er KGV von 90 und 22er KUV von 26,3 gehöre Veeva Systems zu den teuersten Cloud-Unternehmen. Qualität habe jedoch ihren Preis. "Der Aktionär" geht davon aus, dass das Unternehmen mit der Zeit in seine hohe Bewertung hineinwachsen wird. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov. (Analyse vom 02.07.2021)