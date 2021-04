Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

11,68 EUR -0,68% (12.04.2021, 10:35)



Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

11,78 EUR -0,84% (12.04.2021, 10:00)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker-Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S)



Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (12.04.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu verkaufen.Ende letzter Woche habe Vectron Systems vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020e vorgelegt und im aus Sicht des Analysten entscheidenden Kriterium, dem EBITDA, die Guidance verfehlt. Der Vectron-Vorstand habe in seiner letzten Prognose für das Geschäftsjahr 2020e ein EBITDA in einer Bandbreite von EUR -2,0 bis +0,25 Mio. in Aussicht gestellt. Mit einem EBITDA von nach Angabe ca. EUR -2,2 Mio. sei diese Bandbreite verfehlt und das zweitschlechteste operative Ergebnis der vergangenen zehn Jahre erwirtschaftet worden. In Summe habe Vectron Systems in den vergangenen drei Jahren EBITDA-Verluste in Höhe von EUR -7,4 Mio. verbucht.Bezogen auf das vierte Quartal 2020e habe sich ein Verlust von EUR -1,1 Mio. ergeben, während im vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von EUR 0,2 Mio. zu Buche gestanden habe. Damit werde aus Sicht des Analysten eindringlich dokumentiert, in welchem Widerspruch die offizielle Kommunikation des Unternehmens zu den realen Finanzdaten stehe. Denn kommuniziert worden seien in den vergangenen Monaten ein "deutliches Wachstum der monatlich wiederkehrenden Umsätze" (03.12.2020), ein Großauftrag (22.12.2020), die Erfüllung der Umsatzprognose 2020e (08.02.2021) oder eine Gewinnsteigerung der Beteiligung bonVito (31.03.2021), nicht jedoch, dass sich die Ertragslage im Kerngeschäft im Jahresvergleich deutlich verschlechtert habe. Dies habe sich Angabe gemäß erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020e "kristallisiert".Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "sell"-Rating und sein aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel von EUR 2,45 (Base-Case-Szenario). In einer Monte-Carlo-Analyse habe der Analyst alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechne Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 2,04 und 2,77 je Aktie. (Analyse vom 12.04.2021)Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: