Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

9,78 EUR +2,95% (11.02.2021, 10:29)



Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

9,58 EUR +2,13% (11.02.2021, 10:11)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker-Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S)



Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (11.02.2021/ac/a/nw)







München (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu verkaufen.Heute habe Vectron die von Hasler mehrfach angekündigte und aus seiner Sicht längst angebrachte Gewinnwarnung ausgesprochen und die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021e zurückgenommen. Als Begründung greife das Unternehmen auf die gestern von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Lockdowns zurück.Diese Argumentation sei für Hasler nicht nachvollziehbar und ein Beleg für die Hilflosigkeit, das Unternehmen durch das nicht erst seit gestern massiv belastete Marktumfeld zu manövrieren. Deutschland befinde sich seit Monaten im Lockdown, der für einen Außenstehenden mit signifikanten Auswirkungen auf die Ertragslage von Vectron verbunden sei - sein müsse. Trotzdem habe der Vorstand in Pressemeldungen und Unternehmenspräsentationen eine massive Ausweitung der Geschäftstätigkeit prognostiziert, was die aktuell bedrohliche Lage der Zielkunden des Unternehmens - den Gastronomen - völlig auszublenden scheine. So habe der Gaststättenverband Dehoga seit Ausbruch der Pandemie in zahlreichen Veröffentlichungen davor gewarnt, dass sich ein Großteil der Gastronomen und Hoteliers "in ihrer Existenz bedroht" sähe oder eine Betriebsaufgabe in Erwägung zöge. Ungeachtet dessen habe der Vectron-Vorstand mit Verweis auf die so genannte Fiskalisierung Szenarien aufgestellt, die für Außenstehende eine massive Unterbewertung der Aktie versprochen hätten, später jedoch regelmäßig hätten relativiert und mit Verweis auf äußere Umstände hätten zurückgenommen werden müssen.Angesichts einer nach Einschätzung des Analysten verbesserungsfähigen Bereitschaft, den Kapitalmarkt zeitnah mit einer realistischen Einschätzung über die aktuelle Ertragslage zu informieren, befürchte er, dass früher oder später auch die erst Anfang der Woche vom Unternehmen bestätigte "bilanzielle Stärke" sowie die liquiditätsseitige "gute Aufstellung" des Unternehmens revidiert würden. Auch die für 2022e ausgegebene Guidance, die Umsätze von EUR 65,0 Mio. bei einem EBITDA von EUR 16,25 Mio. vorsehe und heute nicht explizit gekappt worden sei, sehe Hasler - nicht erst seit heute - als nicht erreichbar an, so dass aus seiner Sicht eine Fortsetzung der belasteten Nachrichtenlage drohe.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "sell"-Rating und sein aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel von EUR 2,45 (Base-Case-Szenario). In einer Monte-Carlo-Analyse habe der Analyst alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechne Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 2,04 und 2,77 je Aktie. (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link