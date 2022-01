Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (27.01.2022/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu verkaufen.Gestern habe Vectron Systems in einer Vorabmeldung Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr 2021e veröffentlicht. Die Berichterstattung erfolge zukünftig nach IFRS, "zur besseren Vergleichbarkeit" seien jedoch auch HGB-Angaben gemacht worden. Trotzdem sei die Vergleichbarkeit aus Sicht des Analysten schwierig, da einerseits die nun profitable bonVito GmbH konsolidiert werde, das Ergebnis andererseits durch Einmalaufwendungen für eine nicht realisierte Übernahme (EUR 0,140 Mio.) belastet gewesen sei.Zunächst falle auf, dass die HGB-Umsätze 2021e mit EUR 40,2 Mio. unter der erneut zu optimistischen Management-Guidance gelegen hätten, die eine Umsatzbandbreite von EUR 40,9 Mio. bis 42,4 Mio. vorgesehen habe. Noch deutlicher erscheine die Abweichung in der IFRS-Schau, wonach lediglich Erlöse von rund EUR 38 Mio. erwirtschaftet worden seien. Dabei habe der Vorstand das Jahr 2021e wiederholt als das Jahr des Fiskalisierungseffekts ausgerufen, in dem jene Kassensysteme (das Unternehmen habe zuletzt von "einem Großteil" gesprochen), die noch nicht mit einem so genannten Fiskalchip ("TSE") ausgestattet seien, nachgerüstet oder ausgetauscht würden.Die Verfehlung allein der Pandemie zuzuschreiben, greife nach Einschätzung des Analysten zu kurz. Die beiden börsennotierten Wettbewerber, Aures und Lightspeed, hätten in ihren Märkten jeweils deutlich höhere organische Wachstumsraten vermelden können, und auch den zum Teil PE-finanzierten, agilen Newcomern wie Orderbird, helloTESS! oder Tillhub, sei es gelungen, von niedrigem Niveau ausgehend signifikante Marktanteile zu erobern. Der Trend zu onboarding-losen iPad- oder Tablet-Kassensystemen werde nach Erachten des Analysten nicht nur anhalten, sondern sich mit KI-unterstützten Kassenanwendungen sogar noch beschleunigen. Indes sehe er Vectron Systems in diesem Markt mit seinem "Legacy"-Hardwareangebot nicht ausreichend positioniert. Daran ändere auch nichts der wiederholte Verweis auf einen steigenden Anteil wiederkehrender Erlöse, denn ein Kassensystem über monatliche Nutzungsgebühren zu vermieten, anstatt zu verkaufen, sei nach Erachten des Analysten eine Vertriebs-, nicht aber eine Produktlösung.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt daher sein "sell"-Rating für die Vectron Systems-Aktie und nimmt sein aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel auf EUR 2,24 von EUR 2,45 je Aktie (Base-Case-Szenario) zurück. (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link