Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (28.10.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu verkaufen.Gestern habe Vectron Systems eine Kurzmeldung zum dritten Quartal 2021 veröffentlicht. Nach neun Monaten habe Vectron Erlöse in Höhe von EUR 31,4 Mio. und ein EBITDA von EUR 4,6 Mio. erwirtschaftet. Eine deutliche Steigerung gegenüber den pandemiegetrübten Vorjahreswerten, als Umsätze in Höhe von EUR 21,8 Mio. (9M/2021 +44,1% YoY) und ein EBITDA von EUR -0,6 Mio. erwirtschaftetet worden seien.Da das vierte Quartal saisonal zu den stärkeren Quartalen zähle, dürfte damit die Guidance 2021e, die für das Gesamtjahr Umsätze in einer Bandbreite zwischen EUR 40,9 und 42,4 Mio. und ein EBITDA zwischen EUR 4,5 und 5,5 Mio. vorsehe, aus Sicht des Analysten erreichbar sein.Besonders sei in der Meldung der Liquiditätsbestand zum Quartalsultimo hervorgehoben worden, der, unter anderem bedingt durch einen deutlichen Lagerabbau, auf EUR 19,2 Mio. angestiegen sei. Dieser Lagerabbau sei Angabe gemäß geplant erfolgt: Zum einen, weil sich die im Vorfeld der erwarteten Lieferengpässe in der Halbleiterindustrie aufgestockten Lagerbestände aufgrund der aktuellen Sonderkonjunktur von selbst abgebaut hätten, zum anderen, weil sich der Vorstand wegen seiner "vorausschauenden Einkaufspolitik" auch bei niederen Lagerbeständen als lieferfähig einschätze. Da in der Kurzmeldung nur selektive Bilanzdaten angegeben worden seien, sei aus Sicht des Analysten nicht nachvollziehbar, zu welchem Teil der Liquiditätsaufbau auch auf die Aufnahme Zins tragender Verbindlichkeiten zurückzuführen sei. Eine vollständige Transparenz der Liquiditätsentwicklung werde damit erst mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts voraussichtlich im April 2022e möglich sein.Nach der Veröffentlichung von Eckdaten zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2021 bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "sell"-Rating und sein aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel von EUR 2,45 je Aktie (Base-Case-Szenario). (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link