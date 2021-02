Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (08.02.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu verkaufen.Die heute von Vectron vorgelegten vorläufigen Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020e in Höhe von rund EUR 28,0 Mio. hätten leicht unter den Analystenerwartungen von EUR 28,4 Mio. (-1,3%), jedoch im Rahmen der Guidance gelegen. Zur Ertragsentwicklung seien in der Vorabmeldung keine Angaben gemacht worden.Unverändert sehe Hasler für Vectron für das laufende Jahr keine nennenswerten operativen Verbesserungen. Er rechne mit einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen im Gaststättengewerbe, was auch durch Pressemeldungen der Dehoga bestätigt werde. Diese habe in einer unlängst veröffentlichten Umfrage berichtet, dass sich mehr als 75% der Gastronomen und Hoteliers "in ihrer Existenz bedroht" sähen und rund 25% der Unternehmer konkret die "Betriebsaufgabe in Erwägung zieht". Das Hauptproblem einer fehlenden Öffnungsperspektive dürfte auch in dem am Mittwoch stattfindenden Gipfeltreffen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nicht gelöst werden, da bereits angekündigt worden sei, dass nicht die Wiederöffnung von Einzelhandel oder Gaststätten, sondern der Kitas und Schulen im Vordergrund stünde. Der Lockdown im Gaststättengewerbe könnte nach den jüngsten Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Altmeier bis Ostern verlängert werden, wodurch die von Vectron für 2021e erwartete Sonderkonjunktur nach Einschätzung des Analysten unrealistisch sei.Damit dürfte auch die Ertrags-Guidance des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021e, für das ein "deutlich positives EBITDA" in Aussicht gestellt worden sei, nach Einschätzung des Analysten nicht erreicht werden. Er rechne daher unverändert mit einer neuerlichen Gewinnwarnung des Unternehmens.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: