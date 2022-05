Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

5,26 EUR -1,13% (02.05.2022, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

5,26 EUR -1,50% (04.03.2022, 09:23)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S



Kurzprofil Vectron Systems:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (02.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unverändert mit "sell" ein.Vectron erwarte ein "Abebben" des Fiskalisierungseffektes, ohne dass die wiederholt in Aussicht gestellten Effekte realisiert worden seien. Dementsprechend würden die Aktienanalysten von Sphene Capital mit einer Fortsetzung der Underperformance der Aktien der Vectron Systems AG rechnen, die seit Aufnahme ihrer Research Coverage Ende 2020 um -53,8% (DAX +5,5%) an Wert verloren hätten.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "sell"-Rating für die Vectron Systems-Aktie und ermittelt aus einem Discounted-Cashflow-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 1,76 je Aktie (bislang EUR 2,20). (Analyse vom 02.05.2022)Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: