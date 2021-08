Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (02.08.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu kaufen.Die Vectron Systems AG (kurz: Vectron) habe am 20.07.2021 außerordentlich gute vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2021 und damit für das erste Halbjahr 2021 publiziert. Nachdem im ersten Quartal 2021 ein Umsatzanstieg in Höhe von +14,7% auf 8,6 Mio. EUR erreicht worden sei, hätten sich die Umsätze im zweiten Quartal 2021 auf 12,5 Mio. EUR (Q2 2020: 5,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt und damit habe ein neuer Quartals-Rekordwert markiert werden können. Auch mit den Halbjahresjahresumsätzen in Höhe von 20,9 Mio. EUR (VJ: 12,60 Mio. EUR) habe die Vectron einen neuen Bestwert aufgestellt. Filker gehe davon aus, dass in der zurückliegenden Berichtsperiode insbesondere der so genannte Fiskalisierungseffekt für signifikante Umsatzeffekte gesorgt habe. Als verlängerte Nichtbeanstandungsfrist für die TSE-konforme Umrüstung der Kassensysteme sei der 31.03.2021 festgelegt gewesen. Darüber hinaus habe der Gesetzgeber im Rahmen der Überbrückungshilfe III die Förderung von Digitalinvestitionen bis zu 20.000 EUR einbezogen, was für die Gastronomen, trotz Corona-bedingten Schließungen, ein wichtiger Investitionsanreiz darstelle.Infolge des spürbaren Umsatzanstiegs sei das EBITDA im ersten Halbjahr 2021 überraschend deutlich auf 3,9 Mio. EUR (VJ: -1,3 Mio. EUR) angestiegen. Skaleneffekte infolge der starken Umsatzausweitung dürften zum Erreichen dieser neuen Rekordmarke geführt haben. Hier seien die Umsätze der 100%-Beteiligung bonVito GmbH, die im ersten Halbjahr Umsätze in Höhe von 1,5 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 0,4 Mio. EUR erwirtschaftet habe, nicht enthalten.Angesichts der über seinen Erwartungen liegenden Umsatz und insbesondere Ergebnisentwicklung passe der Analyst seine bisherigen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 nach oben an. Nun prognostiziere er Umsatzerlöse in Höhe von 38,58 Mio. EUR (bisher: 34,62 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von 4,18 Mio. EUR (VJ: 3,52 Mio. EUR). Seine Schätzungen seien dabei konservativ gehalten, da der Analyst beispielsweise die Auswirkungen neuer Corona-Varianten auf das Gastronomiegeschäft derzeit nicht einschätzen könne. Er gehe davon aus, dass das Vectron-Management mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes (31.08.2021) eine neue Guidance kommunizieren werde.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 12,68 EUR vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 30.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link