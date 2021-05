NASDAQ-Aktienkurs Vaxart-Aktie:

8,77 USD +9,35% (04.05.2021, 15:59)



ISIN Vaxart-Aktie:

US92243A2006



WKN Vaxart-Aktie:

A2JD8X



Ticker-Symbol Vaxart-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Vaxart-Aktie:

VXRT



Kurzprofil Vaxart:



Vaxart, Inc. (ISIN: US92243A2006, WKN: A2JD8X, Ticker-Symbol: NB11, NASDAQ-Ticker-Symbol: VXRT) ist ein amerikanisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von oralen rekombinanten Impfstoffen konzentriert, die mit temperaturstabilen Tabletten verabreicht werden, die ohne Kühlung gelagert und versendet werden können, ohne dass eine Nadelinjektion erforderlich ist. (04.05.2021/ac/a/n)



Vaxart wolle eine Covid-19-Impfstoff-Pille ins Angebot bringen. Momentan sei der Wirkstoff in Phase I. Gestern habe Vaxart Quartalszahlen gemeldet. Anleger seien davon offensichtlich nicht begeistert gewesen, denn die Aktie habe ordentlich verloren. Gestern Abend habe man noch eine Präsentation zu den Studienergebnissen gehabt. Diese seien positiv gewesen und der Wert habe sich danach erholt. Man kann bei Vaxart von einer coolen Geschichte sprechen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2021)