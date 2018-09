XETRA-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (07.09.2018/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Nachdem Vapiano nach einer gekappten Jahresprognose ordentlich auf die Mütze bekommen habe, stehe die Aktie weiterhin heftig unter Druck. Die Talfahrt setzte sich am Freitag weiter fort. Das Papier der Restaurant-Kette habe sich seit der Mitteilung vom Mittwoch mittlerweile um rund 30% verbilligt. Eine Bodenbildung scheine noch nicht in Sicht. Anleger sollten derzeit lieber die Finger von der Vapiano-Aktie lassen, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link