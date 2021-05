(Mit Material von dpa-AFX)



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (17.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkbetreibers Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Die Vodafone-Funkturmtochter Vantage Towers habe am Montag erstmals nach dem IPO vorgelegt. Zudem wolle der Konzern die Geschäfte im neuen Geschäftsjahr weiter ausbauen und mehr Geld zur Dividendenzahlung erwirtschaften. An der Börse würden die Aussagen zunächst nur verhalten ankommen.Der Umsatz von Vantage Towers solle sich um bis zu knapp 5 Prozent auf 995 Mio. bis 1,01 Mrd. Euro erhöhen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. CEO Vivek Badrinath setze darauf, dass Mobilfunk mit dem neuen Datenstandard 5G weiter wachse. "Die digitale Transformation in Europa nimmt an Fahrt auf und wir spielen dabei eine zentrale Rolle", habe er laut Mitteilung gesagt.Der Free Cashflow solle von 384 Mio. Euro auf 390 bis 400 Mio. Euro zulegen und damit um bis zu gut vier Prozent anziehen. Aus dem Mittelzufluss zahle Vantage Towers seine Dividende, rund 60 Prozent des wiederkehrenden Free Cashflow wolle das Unternehmen standardmäßig an die Aktionäre weiterreichen. Die Ausschüttung für das im März beendete Geschäftsjahr 2020/21 solle insgesamt wie bereits angekündigt 280 Mio. Euro betragen und liege mit einer Quote von knapp 73 Prozent deutlich über dem mittelfristigen Ziel.Vantage Towers gehöre noch zu knapp 82 Prozent dem britischen Telekomkonzern Vodafone. Die Briten hätten die Sparte im März zu 24 Euro die Aktie an die Frankfurter Börse gebracht und dabei brutto rund 2,3 Mrd. Euro erlöst. Mit dem Geld wolle Vodafone-Chef Nick Read u.a. die Schulden senken. Vantage Towers betreibe europaweit knapp 46.000 eigene Mastenstandorte, davon 19.400 in Deutschland, Vodafones größtem und wichtigstem Einzelmarkt. Zusammen mit Mastenkooperationen komme das Unternehmen europaweit in zehn Ländern auf gut 82.000 Standorte. Im Schnitt würden an jedem konzerneigenen Funkturm 1,4 Sendeanlagen hängen. Diese Vermietungsquote wolle Vantage Towers mittelfristig auf 1,5 steigern.Das Funkturmgeschäft stehe durch den 5G-Ausbau vor einem Wachstumsschub. Vantage Towers dürfte davon profitieren. Die Aktie notiere inzwischen rund zehn Prozent über dem Ausgabepreis und habe noch Luft nach oben.Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Vantage Towers-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 17.05.2021)