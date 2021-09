Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (08.09.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von Analyst Usman Ghazi von der Privatbank Berenberg:Usman Ghazi, Analyst der Privatbank Berenberg, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Mobilfunkbetreibers Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR).In Teilen sei die Rally bei dem Sendemasten-Betreiber auch getrieben von der Aufnahme erst in den SDAX und nun bald in den MDAX, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Mittlerweile sei das Bewertungspotenzial im Vergleich zu anderen europäischen Branchenwerten aber ausgeschöpft.Usman Ghazi, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Vantage Towers-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel auf 33 Euro belassen. (Analyse vom 08.09.2021)Börsenplätze Vantage Towers-Aktie: