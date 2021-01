Die Inflation bleibe in den Industrieländern unter Kontrolle und die Zentralbanken seien immer noch im vollen Fördermodus. Somit dürften die Zinssätze noch einige Zeit auf einem niedrigen Niveau bleiben. Solange sich dieses Umfeld nicht ändere, sei es nicht an der Zeit, die Höchststände für Wachstumsaktien auszurufen. Darüber hinaus könne man argumentieren, dass die am schnellsten wachsenden Unternehmen von morgen ganz andere sein würden als die Unternehmen der Vergangenheit. Dank kapitalschonender Geschäftsmodelle könnten aufstrebende Disruptoren viel schneller Innovationen einführen und skalieren als früher, was große Marktanteilsgewinne innerhalb relativ kurzer Zeiträume ermögliche.



Nach Regionen betrachtet, beginnend im Osten, scheinen die entwickelteren ostasiatischen Märkte gut positioniert zu sein, um zu Beginn des Jahres mehr Sicherheit zu bieten, da sie im Vergleich zu anderen Regionen weniger Covid-19-Infektionen und normalere Volkswirtschaften aufweisen, so die Experten von Aegon Asset Management.



Mit Blick nach Westen stehe dem US-Markt ein interessantes Jahr bevor. Nachdem dieser eine Zeit lang der weltweit bedeutendste Markt dargestellt habe, müssten die Renditen den hohen Erwartungen gerecht werden, wenn die Bewertungen beibehalten werden sollten und das Land weiterhin an der Spitze stehen solle. Das Land habe mit Joe Biden einen neuen Präsidenten. Während die Märkte während des Wahlkampfs zunächst vor seiner Führungsrolle zurückschreckten, scheinen sie sich nun davon überzeugt zu haben, dass er keine übermäßig sozialistische, gegen das Großkapital gerichtete Politik betreiben wird, so die Experten von Aegon Asset Management. Seine Handlungen auf der internationalen Bühne sollten berechenbarer sein als die seines Vorgängers. Mit Janet Yellen habe er eine gemäßigte Finanzministerin gewählt, die für eine marktfreundliche Politik bekannt sei.



Auch das Vereinigte Königreich beginne seinen neuen, unabhängigen Weg, nachdem es die EU formell verlassen habe. Obwohl die Experten von Aegon Asset Management angesichts der anhaltenden kurzfristigen Lockdowns zurückhaltend seien, würden sie glauben, dass sich das Schicksal dieses weitgehend zyklischen und wertorientierten Marktes in der zweiten Jahreshälfte ändern könnte. Seit dem EU-Referendum Mitte 2016 sei er von einer Ungewissheit in die nächste getaumelt und im Vergleich zu anderen globalen Märkten bleibe er bei vielen Kennzahlen optisch günstig. So werde der FTSE All Share derzeit mit einem Terminkurs-Gewinn-Verhältnis von 15 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,7 gehandelt, verglichen mit 20 bzw. 2,8 für den MSCI All Countries World Index und 22 bzw. 4,0 für den rasanter wachsenden S&P 500. (19.01.2021/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von einigen kurzen, scharfen Marktrotationen waren die letzten Jahre durch eine anhaltende Dominanz von Growth-Aktien gegenüber Value-Werten gekennzeichnet, wobei die Bewertungsdivergenz zwischen beiden Ende 2020 neue Rekorde erreichte, so Iain Snedden, Equities Investment Specialist bei Aegon Asset Management.Einige Stimmen würden vermuten, dass der Erfolg eines globalen Impfprogramms eine Umkehr dieses Trends einleiten könnte. Diese Meinung würden die Experten von Aegon Asset Management nicht vertreten. Zwar sei ihrer Ansicht nach das Argument stichhaltig, dass sich Value- und zyklische Aktien in einer solchen Situation erholen würden, wie sie es in den letzten Wochen des Jahres 2020 getan hätten, doch würden die Experten von Aegon Asset Management nicht damit rechnen, dass sie die Lücke vollständig schließen würden. Es sei zu erwarten, dass sie auf ein Widerstandsniveau stoßen würden, das in etwa dort liege, wo sie sich vor dem durch Covid-19 ausgelösten Ausverkauf im ersten Quartal 2020 befunden hätten.