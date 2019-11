SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Valora-Aktie:

Kurzprofil Valora Holding AG:



Die Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF) führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2.800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-.



Außerdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15.000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2,7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen unter www.valora.com (19.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Valora-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF).CFO trete nach fünf Jahren ab: Tobias Knechtle sei seit 2014 für Valora als CFO tätig und sei für das Management der Konzernumwandlung verantwortlich gewesen, wozu die Veräußerung von Valora Service (2014) ebenso gehört habe wie die Akquisition von Naville (2014) und BackWerk (2017). Herr Knechtle verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen per Ende November. Seine Funktion würden ad interim CEO Michael Müller (ehemals CFO des Konzerns) und Christian Tümmler (Konzernbuchhaltung) übernehmen.Zini bedauere den Abgang von Tobias Knechtle, denn dieser habe eine zentrale Rolle bei der Umwandlung des Konzerns gespielt und habe auch maßgeblichen Einfluss auf dessen strategische Neuausrichtung gehabt, vorgestellt Mitte 2019, bei der Wachstum, Effizienz, Innovation und die Unternehmenskultur im Zentrum stehen sollten.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Valora-Aktie. Das Kursziel laute CHF 270,00. (Analyse vom 19.11.2019)Börsenplätze Valora-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Valora-Aktie:252,50 EUR -0,79% (19.11.2019, 10:05)