Börsenplätze Valora-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Valora-Aktie:

299,00 EUR -3,08% (28.02.2018, 11:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Valora-Aktie:

CHF 347,00 -3,21% (28.02.2018, 11:13)



ISIN Valora-Aktie:

CH0002088976



WKN Valora-Aktie:

870262



Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VLON



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VALN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Valora-Aktie:

MKRMF



Kurzprofil Valora Holding AG:



Die Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF) ist eine europaweit tätige Schweizer Handels- und Logistikholding mit Sitz in Muttenz. (28.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Valora-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF).Bereinigt um die Dekonsolidierung von Naville Distribution wäre ein leichtes Umsatzplus (+0,9%) zu verzeichnen. Wie erwartet, sei die Entwicklung des Retailgeschäfts von SSS in CH/AT weiterhin negativ (-2,2%; -3,4% in Lokalwährung). Dies sei jedoch durch das Wachstum des Retailgeschäfts in DE/LU um 5% (das wahrscheinlich mehr eigenen Läden zu verdanken gewesen sei, SSS unverändert) und einem beträchtlichen Wachstum von 9,2% in Lokalwährung bei Food Service kompensiert worden.Durch Netzwerk- und Prozessoptimierung habe die EBIT-Marge im Retailgeschäft CH/AT weiter gesteigert werden können (4,2%, Anstieg um 120 Basispunkte). Das EBIT bei Food Service sei geringer ausgefallen als im Vorjahr, 1.) wegen rekordhoher Faktorkosten (CHF -3,0 Mio.), 2.) wegen der Kosten für die Erneuerung der Anlagen und 3.) wegen der Kosten für die Integration von Pretzel Baron. Bereinigt um Anschaffungskosten und den EBIT-Beitrag von BackWerk würde sich die EBIT-Marge auf 4% belaufen (früheres mittelfristiges Ziel für 2018).Der FCF sei um 13% auf CHF 82 Mio. gestiegen: Darin enthalten sei der Verkauf des Naville-Gebäudes (CHF 20 Mio.), der jedoch durch den höheren Investitionsaufwand und das leicht gestiegene NUV mehr als ausgeglichen worden sei.Ausblick auf GJ 2018 und neue mittelfristige Prognose: EBIT für GJ 2018: CHF 90 Mio. (+/- CHF 3 Mio.). EBIT-Marge von 5% und BG-Marge von 45% frühestens 2020.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bewertet die Valora-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel von CHF 380 werde überprüft. (Analyse vom 28.02.2018)