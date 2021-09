ISIN Valneva-Aktie:

Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (16.09.2021/ac/a/a)



Die Meldung, wonach Großbritannien den Impfstoffliefervertrag mit dem Unternehmen gekündigt hat, sorgte für Ernüchterung - ein herber Schlag für die Bemühungen des Unternehmens, eine Alternative zu den bereits zugelassenen Impfstoffen zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA).Valneva setze bei seinem Covid-19-Impfstoffkandidaten auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus. Das Unternehmen habe mitgeteilt, es bestreite den Vorwurf der britischen Regierung, dass es gegen seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung verstoße. Da die für die Zulassung entscheidenden Daten in Kürze anstünden, seien die Erfolgsaussichten weiterhin intakt. Bei Neuengagements sollten Anleger dennoch Vorsicht walten lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2021)