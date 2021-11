Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (04.11.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Valneva: Wilde Bewegungen - AktienanalyseAufatmen bei Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA): Noch vor wenigen Wochen kam es bei der Aktie des Impfstoffherstellers zu einem empfindlichen Kurseinbruch, als die britische Regierung den Impfstoffliefervertrag mit dem Unternehmen gekündigt hatte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch mittlerweile stehe der Titel wieder deutlich höher. Geholfen hätten positive Studiendaten. Das Vakzin, bei dem Valneva auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus setze, weise in einer klinischen Studie einen besseren Immunschutz auf als jener von AstraZeneca und sei zudem besser verträglich. Damit seien die primären Endpunkte der Studie erreicht worden, was Valneva den Weg für einen Antrag auf Zulassung ebne.Ein entsprechender Schritt für die EU werde vorbereitet, habe das Unternehmen mitgeteilt. In Großbritannien laufe er schon. Auch mit den britischen Behörden sei man weiterhin in Gesprächen - eventuell komme es zu einer Neuauflage des Liefervertrags. Zudem könnten die positiven Studienergebnisse den Verhandlungen mit der EU, die im Frühjahr ins Stocken gekommen gewesen seien, neuen Schwung verleihen.Die Aktie sei nichts für schwache Nerven. Als Valneva nun eine Kapitalerhöhung angekündigt habe, sei der Titel von fast 23 Euro bis auf 17,50 Euro abgerutscht, nur um sich dann zügig wieder über die Marke von 20 Euro nach oben zu arbeiten. Aufgrund der hohen Volatilität bleiben Discount-Zertifikate erste Wahl, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2021)Börsenplätze Valneva-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:20,26 EUR +1,20% (04.11.2021, 10:58)