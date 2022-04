Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (28.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Valneva: Schock für die Aktionäre - AktienanalyseSchock für die Aktionäre von Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA): Bei der Zulassung für das Covid-19-Vakzin kommt es zu weiteren Verzögerungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn anders als erwartet habe der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) keine Positiv-Empfehlung für den Impfstoff gegeben. Stattdessen habe der CHMP Valneva eine weitere Liste von Fragen vorgelegt, in der zusätzliche Daten und weitere Begründungen für eine bedingte Marktzulassung gefordert würden. Die erneuten Verzögerungen würden Valneva empfindlich treffen, schließlich habe das Management noch für April mit der Zulassung und ersten Auslieferungen des "Totimpfstoffs" gerechnet. Die österreichisch-französische Firma habe 2022 Erlöse von 430 Mio. bis 590 Mio. Euro erzielen wollen, davon 350 Mio. bis 500 Mio. Euro mit dem Impfstoff. Diese Ziele stünden nun in Frage.Valneva werde nun auf die Fragen des CHMP antworten. Wenn das Komitee die Antworten akzeptiere, "würde das Unternehmen mit einer bedingten Marktzulassung in diesem Quartal rechnen", gebe sich Valneva weiter zuversichtlich. "Wir sind enttäuscht, dass die EMA unsere Anträge bisher nicht als ausreichend angesehen hat", habe Valneva-CEO Thomas Lingelbach erklärt. "Wir sind nach wie vor fest entschlossen, gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden auf eine Produktzulassung hinzuarbeiten. VLA2001 ist der einzige inaktivierte Covid-19-Impfstoffkandidat in Europa, und wir erhalten weiterhin jeden Tag Nachrichten von Menschen, die sich einen traditionelleren Impfstoffansatz wünschen." (Ausgabe 16/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link