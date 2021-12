Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (23.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Der europäische Impfstoff-Entwickler Valneva wolle mit dem Corona-Vakzin VLA2001 einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten. Schließlich handele es sich bei dem Präparat um einen Totimpfstoff, der Impfskeptiker doch noch vom Piecks gegen Covid-19 überzeugen könnte. Das sorge für Fantasie bei der Valneva-Aktie, die die Analysten von Kempen & Co offensichtlich nicht sehen würden.Am Mittwoch hätten die Analysten der niederländischen Bank eine aktuelle Einschätzung zum Papier des Impfstoff-Entwicklers abgegeben. Das Votum laute "verkaufen" mit einem Kursziel von lediglich 13 Euro.Damit zähle Kempen & Co zu den skeptischsten Analysten, die die Aktie von Valneva covern würden. Es handele sich dabei um die einzige Verkaufsempfehlung für den Wert, von den Expertenmeinungen, die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführt würden.Dem gegenüber stünden fünf Kaufempfehlungen sowie zwei Analysten, die dazu raten würden, den Impfstoff-Wert zu halten. Das höchste ausgerufene Kursziel werde allerdings lediglich auf 27,50 Euro beziffert. Dabei handele es sich um eine Zielmarke von Goldman Sachs, die Ende Oktober des Jahres ausgegeben worden sei. Seitdem sei viel bei Valneva passiert.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für Valneva zuversichtlich, die Aktie allerdings ganz klar spekulativ, so Michel Doepke. Das Stopp-Limit des "Aktionär" liege bei 18,00 Euro. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: