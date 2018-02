Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

15,29 Euro +0,66% (26.02.2018, 15:04)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 18,82 +0,75% (26.02.2018, 15:31)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.



(26.02.2018/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Neil Maruoka von Canaccord Genuity:Neil Maruoka, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) zu halten.Um dem Schuldenabbau von Valeant Pharmaceuticals International Inc. Rechnung zu tragen, heben die Analysten von Canaccord Genuity das Kursziel von 16,00 auf 18,00 USD an. Niedrigere Schätzungen infolge eines verstärkten Drucks durch Generika würden damit mehr als ausgeglichen.Analyst Neil Maruoka geht von einem stetigen Wachstum im Kerngeschäft aus. Es bleibe nun abzuwarten inwieweit sich die Trends bei Xifacan, SILIQ und Zyzulta fortsetzen würden. Die Verschreibungstrends für SILIQ hätten zuletzt ein stärkeres Momentum gezeigt. Allerdings seien bedeutende Effekte auf die Q4-Entwicklung unwahrscheinlich.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das "hold"-Rating.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:15,30 Euro +1,19% (26.02.2018, 11:24)