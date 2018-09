Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

13,62 USD +1,95% (18.09.2018, 15:32)



BRVALEACNOR0



897136



CVLC



VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von Analyst Tyler Broda von RBC Capital Markets:Tyler Broda, Aktienanalyst beim Investmenthaus RBC Capital Markets, rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) nur noch mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Hinblick auf die Stabilisierung des Geschäfts und dem Abbau der Verschuldung habe das Management von Vale S.A. einen super Job gemacht, so die Analysten von RBC Capital Markets.Allerdings laste das Umfeld auf dem Titel. Analyst Tyler Broda zeigt sich hinsichtlich der Eisenerznachfrage in China skeptisch. Selbst wenn es in 2019 zu einer Nachfrageerholung komme, dürften die Bewertungsmultiplen der Vale-Aktie kaum steigen. Die Wahlen in Brasilien würden für eine zusätzliche Unsicherheit sorgen. Die EBITDA-Prognosen seien mit Risiken behaftet. Andere Titel im Sektor sollten von Anlegern vorgezogen werden.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse den Titel von "sector perform" auf "underperform" zurück und reduzieren das Kursziel von 12,00 auf 11,00 USD.