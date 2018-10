Frankfurt-Aktienkurs Vale-Aktie:

12,81 Euro +0,87% (31.10.2018, 14:34)



Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

12,91 EUR +2,46% (31.10.2018, 14:41)



NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

14,76 USD +1,17% (31.10.2018, 14:53)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNOR0



WKN Vale-Aktie:

897136



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLC



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.

(31.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von Analyst Alexander Hacking von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse vertritt Alexander Hacking, Analyst bei der Citigroup, in Bezug auf die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) nur noch eine neutrale Haltung.Makroökonomische Einflussfaktoren dürften das Kurspotenzial von Vale S.A. begrenzen, so die Einschätzung der Citigroup-Analysten. Die Free Cash flow-Rendite sei immer noch stark, aber im Vergleich zur globalen Peer Group nicht mehr besonders attraktiv.Die Steigerungen bei den chinesischen Eisenerz- und Stahlpreisen gegenüber anderen Basismetallen seien vermutlich nicht von Dauer wenn die makroökonomischen Risiken weiter zunehmen würden.In Brasilien könnte Vale nach Ansicht des Analystenm Alexander Hacking angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in dem Land zu den Underperformern zählen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vale-Aktie: