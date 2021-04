Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Vaccitech einen Umsatzrückgang von knapp 30 Prozent auf 4,8 Millionen Dollar verbucht. Dieser hänge vor allem mit einem starken Rückgang der Forschungsförderungen und -verträge im Zuge der Konzentration auf den Corona-Impfstoff zusammen.



Parallel forsche das Biotech-Start-up auch an Impfstoffen gegen Hepatitis B, Prostatakrebs oder Varizella-Zoster-Viren, die beispielsweise Gürtelrose auslösen würden.



Die breite Entwicklungs-Pipeline und der in alleine diesem Jahr 35 Milliarden Dollar schwere Corona-Vakzine-Markt könnten sich auszahlen: Laut einem Bericht des Wall Street Journal dürfte sich die angestrebte IPO-Bewertung von 700 Millionen Dollar bis Ende 2021 auf über eine Milliarde erhöhen.



Vaccitech ist ein interessanter IPO-Kandidat - Sobald weitere Informationen wie beispielsweise die Preisspanne vorliegen, wird "Der Aktionär" eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 12.04.2021)



