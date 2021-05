Unternehmensnachrichten:



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe neben anderen Fluggesellschaften angekündigt, dass sie keine Flüge über Weißrussland mehr durchführen werde, da die internationale Empörung über die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk und die Verhaftung eines regimekritischen Journalisten an Bord zugenommen habe.



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe bestätigt, dass man die Marke Lamborghini behalten werde, nachdem das "Autocar-Magazin" berichtet habe, dass dem Unternehmen 7,5 Milliarden Euro für die Marke geboten worden sei. Das Angebot sei von der Quantum Group AG gekommen, einer neuen Holdinggesellschaft mit Sitz in Zürich, die ein Konsortium mit der in London ansässigen Investmentfirma Centricus Asset Management gebildet habe.



Die Aktien des britischen Einzelhändlers Marks & Spencer (ISIN: GB0031274896, WKN: 534418, Ticker-Symbol: MA6, London Stock Exchange-Symbol: MKS) seien um mehr als 5% gestiegen, obwohl das Unternehmen einen 88%-igen Gewinneinbruch für das Gesamtjahr gemeldet habe, der den Einbruch der Bekleidungsverkäufe aufgrund der COVID-19-Pandemie widerspiegelte. Marks & Spencer habe gesagt, dass es plane, weitere 30 Geschäfte in den nächsten 10 Jahren als Teil seines Turnaround-Plans zu schließen. Das Unternehmen erwarte immer noch, dass sich die Gewinne in diesem Jahr erholen würden, habe aber gewarnt, dass eine Rückkehr zu Dividendenzahlungen unwahrscheinlich sei. (26.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten heute leicht höher in den Handel, da einige Investoren die Äußerungen des EZB-Direktoriumsmitglieds Fabio Panetta bezüglich der aktuellen Geldpolitik begrüßten, trotz der jüngsten Anzeichen einer steigenden Inflation, so die Experten von XTB.Panetta habe gesagt, es sei "eindeutig verfrüht", eine Reduzierung der Notkäufe von Vermögenswerten in der gemeinsamen Währungszone zu diskutieren, obwohl sich die wirtschaftlichen Aussichten "verbessern" würden. "Aus meiner Sicht rechtfertigen die Bedingungen, die wir heute sehen, keine Reduzierung des Tempos der Käufe", habe Panetta in einem Interview mit dem "Nikkei" gesagt, das am Mittwoch veröffentlicht worden sei. Es scheine, dass es in letzter Zeit eine leichte Änderung in der Haltung der EZB gegeben habe, die noch vor wenigen Wochen von einem Tapering gesprochen habe und nun nicht bereit sei, das Tempo der PEPP-Käufe zu drosseln.