Kurzprofil VTG AG:



Die VTG Aktiengesellschaft (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainertransporte an.



Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie zum Beispiel der Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.027,5 Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 336,5 Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Asien, Russland und Nordamerika präsent. Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte die VTG weltweit 1.445 Mitarbeiter in konsolidierten Gesellschaften. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im Auswahlindex SDAX gelistet. (16.02.2017/ac/a/nw)



Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - VTG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Weiz von der Baader Bank:Christian Weiz, Aktienanalyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmens VTG AG (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9).Das Unternehmen sollte den Gewinn je Aktie (EPS) deutlich gesteigert haben, so der Analyst. Die Erwartungen sollte es seiner Meinung nach erfüllen. Im Mittelpunkt stehe der Ausblick.Christian Weiz, Aktienanalyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die VTG-Aktie mit einem Kursziel von 31,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 16.02.2017)