Kurzprofil VST Building Technologies AG:



Die VST Building Technologies AG AG (ISIN: AT0000A25W06, WKN: A2PBVH, Ticker-Symbol: 1T2, Wiener Börse-Ticker-Symbol: VST) bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how.



Die Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2R1SR7, WKN: A2R1SR) der VST Building Technologies AG ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und die VST-Aktie im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse, im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (13.10.2020/ac/a/nw)



Das Unternehmen habe vor einigen Tagen am 30. September den Halbjahresbericht 2020 veröffentlicht. Mit einem EBIT von 9.000 Euro habe VST trotz Corona und der daraus resultierenden operativen Hindernisse die schwarze Null geschafft. Das Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen habe bei -1 Mio. Euro gelegen. Bei einer Verringerung der Bilanzsumme von ca. 74 Mio. Euro auf nun 61 Mio. Euro habe sich die Eigenkapitalquote von 15,8% auf knapp 25% erhöht. Im Vergleich zur Vorjahresperiode sei der Umsatz von 6 Mio. Euro auf knapp 23 Mio. Euro angestiegen.Die Kernmärkte Deutschland, Österreich und Schweden seien weiterhin ausgebaut und die Internationalisierung weiterhin vorangetrieben worden. Neben dem neuen Absatzmarkt Dänemark sei die Akquisetätigkeit auch in Polen gestartet worden. In den vergangenen Monaten hätten hohe Projekt-Volumina akquiriert werden können und so sei die Projekt-Pipeline mit über 200 Mio. Euro gut gefüllt. Angesichts des hohen Unsicherheitsgrades durch die Covid-19-Pandemie halte sich das Management mit konkreten Geschäftsprognosen zurück, bleibe aber optimistisch.Scharff senke vor diesem Hintergrund seien Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht und bleibe dennoch mittelfristig positiv gestimmt.