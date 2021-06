Xetra-Aktienkurs VST-Aktie:

Kurzprofil VST Building Technologies AG:



Die VST Building Technologies AG AG (ISIN: AT0000A25W06, WKN: A2PBVH, Ticker-Symbol: 1T2, Wiener Börse-Ticker-Symbol: VST) bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus.



Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how.



Die Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2R1SR7, WKN: A2R1SR) der VST Building Technologies AG ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und die VST-Aktie im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse, im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (15.06.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VST-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaursziel für die Aktie der VST Building Technologies AG (ISIN: AT0000A25W06, WKN: A2PBVH, Ticker-Symbol: 1T2, Wiener Börse-Ticker-Symbol: VST).Das Unternehmen habe am 31. Mai den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Auch wenn die Zahlen alles in allem leicht unter den Analysten-Erwartungen gelegen hätten, was vor allem darauf zurückzuführen sei, dass das zweite Halbjahr deutlicher von der Corona Pandemie betroffen gewesen sei als erwartet, habe das Ergebnis im Jahresvergleich verbessert werden und die Expansion in weitere Absatzregionen fortgesetzt werden können.Die Umsatzerlöse hätten mit rund 59 Mio. Euro (SRC Schätzung: 72 Mio. Euro) um rund 40% über dem Vorjahreswert von 42 Mio. Euro gelegen. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis sei somit mit 110.000 Euro knapp in den positiven Bereich gedreht, während der Vorjahreswert bei -3,8 Mio. Euro gelegen habe. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe sich auf -2,8 Mio. Euro belaufen und liege somit leicht unter der Analysten-Erwartung von -2,1 Mio. Euro.Hinsichtlich der regionalen Expansion habe das Unternehmen im Jahresverlauf einige Fortschritte erzielen können. Neben dem Ausbau der Kernmärkte Deutschland, Österreich und Schweden hätten in Polen und Dänemark erste Projekte gestartet werden können und der Analyst gehe davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr weitere Projekte in den Expansionsmärkten folgen würden.Bei einem derzeitigen Kurspotenzial von rund 8% bestätigt Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, sein "accumulate"-Rating für die VST-Aktie. (Analyse vom 15.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VST-Aktie: