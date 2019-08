NYSE-Aktienkurs VMware-Aktie:

148,15 USD +0,04% (23.08.2019, 0:30)



ISIN VMware-Aktie:

US9285634021



WKN VMware-Aktie:

A0MYC8



Ticker-Symbol VMware-Aktie Deutschland:

BZF1



NYSE-Ticker-Symbol VMware-Aktie:

VMW



Kurzprofil VMware Inc.:



VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für die Virtualisierungsinfrastruktur. Die Produkte setzen Organisation in die Lage, multiple Server, Speicherinfrastruktur und Netzwerke in gemeinsam genutzten Kapazitäten-Pools zu vereinen, damit diese Anwendungen dynamisch zugewiesen werden könnten. Großaktionär ist das Hard- und Softwaredienstleistungsunternehmen EMC Corp. (23.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VMware-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) unter die Lupe.Das Softwareunternehmen habe gestern nach Marktschluss die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und habe die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Trotz starker Q2-Zahlen und spannender Übernahmen von Pivotal Software und Carbon Black sei die VMware-Aktie nachbörslich stark gefallen. Grund dafür könnte der Pivotal-Software-Deal sein. VMware sei zwar an sich ein eigenes börsennotiertes Unternehmen, gehöre aber zu Dell. Gleichzeitig habe Dell bei Pivotal Software mit rund 70% die meisten Anteile. Es bleibe abzuwarten, wie Analysten ihre Bewertungsmodelle nach dem Deal anpassen würden.Seit dem neuen Allzeithoch im Mai stehe die VMware-Aktie derzeit rund 28% tiefer. Ob die Quartalszahlen tatsächlich neuen Schwung in die Aktie bringen würden, bleibe aufgrund der nachbörslichen Reaktion abzuwarten, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze VMware-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VMware-Aktie:127,70 EUR -4,47% (23.08.2019, 12:53)