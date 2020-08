Euronext Paris-Aktienkurs VINCI-Aktie:

75,68 EUR +3,96% (03.08.2020)



ISIN VINCI-Aktie:

FR0000125486



WKN VINCI-Aktie:

867475



Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

SQU



Euronext - Paris Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

DG



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

VCISF



Kurzprofil VINCI:



VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit größten Baukonzerne. Die Tätigkeiten umfassen Konzessionen und Baudienstleistungen. In Frankreich ist das Unternehmen Konzessionsnehmer und hat dort mehr als die Hälfte aller Autobahnkonzessionen inne. Andererseits entwickelt und betreibt Vinci ein eigenes Portfolio an solchen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Einrichtungen in rund 20 Ländern, wozu Flughäfen, Straßen und Schienenwege, Parkhäuser und Stadien gehören. Darüber hinaus werden jegliche Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, Verkehrswegebau und kommunaler Gestaltungsmaßnahmen sowie der Installation von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur angeboten. (04.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VINCI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF).Die Umsatzentwicklung des zweiten Quartals 2020 sei erwartungsgemäß noch stärker als Q1 durch die von der Covid-19-Pandemie ausgelösten staatlichen (insbesondere französischen) Lockdown-Maßnahmen belastet gewesen (u.a. Umsatz auf organischer Basis (lfl.): -28,3% (Q1 2020: -3,3%) y/y; dabei Frankreich lfl.: -36,5% y/y). Während der Umsatz im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Prognose gelegen habe, sei der Marktkonsens deutlich übertroffen worden. Ergebnisseitig habe VINCI dagegen die Analysten-Erwartungen nicht erreichen können. Das Nettoergebnis sei defizitär gewesen. Der Auftragsbestand im Kontraktbereich (per 30.06.) sei im Quartalsverlauf weiter gestiegen.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte VINCI deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge. Für das kommende Geschäftsjahr gehe der Konzern von einer Erholung aus, wobei das Niveau von 2019 noch nicht wieder erreicht werde. Dies decke sich mit den Analysten-Erwartungen. Er habe seine Prognosen in Reaktion auf die H1-Zahlen mehrheitlich nochmals gesenkt (u.a. EPS 2020e: 2,04 (alt: 3,28) Euro; EPS 2021e: 4,44 (alt: 4,86) Euro). Der Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung sollte hinter VINCI liegen.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die VINCI-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 79,00 auf 78,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 04.08.2020)