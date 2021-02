Euronext Paris-Aktienkurs VINCI-Aktie:

VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit größten Baukonzerne. Die Tätigkeiten umfassen Konzessionen und Baudienstleistungen. In Frankreich ist das Unternehmen Konzessionsnehmer und hat dort mehr als die Hälfte aller Autobahnkonzessionen inne. Andererseits entwickelt und betreibt Vinci ein eigenes Portfolio an solchen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Einrichtungen in rund 20 Ländern, wozu Flughäfen, Straßen und Schienenwege, Parkhäuser und Stadien gehören. Darüber hinaus werden jegliche Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, Verkehrswegebau und kommunaler Gestaltungsmaßnahmen sowie der Installation von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur angeboten. (10.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VINCI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF).Während der Umsatz (wegen staatlicher Lockdown-Maßnahmen: -5,6% (organisch: -5,4%) y/y) im vierten Quartal 2020 (untestiert) im Rahmen der Analysten-Prognose gelegen habe, habe VINCI im Gesamtjahr 2020 ergebnisseitig ihre Erwartungen deutlich übertreffen können. Das gleiche gelte für den Marktkonsens. Auch der Dividendenvorschlag für 2020 (trotz Ergebniseinbrüche (EBIT: -50% y/y; EPS: -62% y/y): 2,04 (Vj.: 2,04) Euro je Aktie) habe deutlich über Erwartungen gelegen. Der Auftragsbestand des Kontraktbereichs (per 31.12.2020: 42,4 Mrd. Euro) sei zwar im Quartalsverlauf nicht weiter gestiegen (per 30.09.2020: 42,8 Mrd. Euro), liege aber auf einem hohen Niveau (zum Vergleich per 31.12.2019: 36,5 Mrd. Euro).Für die Konzernebene traue sich VINCI für das Geschäftsjahr 2021 - wegen der Unsicherheiten im Bereich Konzessionen - keinen Ausblick zu. Das Management habe aber frühere Aussagen wiederholt, dass das Niveau von 2019 noch nicht erreicht werde. Der Analyst habe seine Schätzreihe angepasst (u.a. EPS 2021e: 4,19 (alt: 4,64) Euro; Dividende je Aktie 2021e: 2,10 (alt: 2,30) Euro; EPS 2022e: 5,33 (alt: 5,14) Euro; Dividende je Aktie 2022e: 2,70 (alt: 2,55) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die VINCI-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 80,00 auf 91,00 Euro angehoben. (Analyse vom 10.02.2021)Börsenplätze VINCI-Aktie:Xetra-Aktienkurs VINCI-Aktie:85,08 EUR -0,91% (10.02.2021, 09:37)