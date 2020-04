Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

24,55 EUR +0,61% (22.04.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

24,50 EUR -0,81% (22.04.2020, 22:26)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE000A2YPDD0



WKN VIB Vermögen-Aktie:

A2YPDD



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH1



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (23.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1).Das Unternehmen habe am Mittwoch über eine neue Eigenentwicklung auf dem Bestandsgrundstück in Gersthofen bei Augsburg berichtet. Dies sei gerade in den derzeitig turbulenten Zeiten eine sehr erfreuliche Nachricht. Ein 7.500 qm großer Hallen- und Bürokomplex solle bis zum Sommer 2020 errichtet werden. Ein Mietvertrag bestehe bereits mit dem amerikanischen Handelsriesen Amazon.com, welcher neben der Hallenfläche auch über weitere Freiflächen für einen langfristigen Zeitraum abgeschlossen worden sei. Amazon.com werde dieses Objekt zukünftig als Verteilzentrum für den Augsburger Raum verwenden.Die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass VIB in der turbulenten Zeit die Früchte seiner stets soliden und konservativen Arbeit auf der operativen Seite sowie auf der Finanzierungsseite ernten könne. Die jüngste Meldung sei ein weiterer Beweis hierfür. Weiterhin sei der Logistikmarkt insgesamt im Vergleich zum gesamten Immobilienmarkt am wenigsten belastet. Laut einer Auswertung von Catella Resarch, Deutsche Hypo und Bulwiengesa sei das Logistikklima von März auf April um lediglich 8,2% gesunken und somit deutlich geringer als das gesamte Immobilienklima mit einem Minus von über 37%. Weiterhin werde davon ausgegangen, dass das Preisniveau im Logistikbereich stabil bleibe.Alles in allem würden die Analysten von SRC Research ihren Ausblick für das Unternehmen bestätigen, insbesondere nach der neuen guten Meldung. Die Mieteinnahmen des neuen Objekts sollten nach ihrem Erachten ab Ende des dritten Quartals zu den Erträgen der Gesellschaft beitragen und somit auch die jährlichen Mieterträge und den FFO weiter steigern. Entsprechend hätten die Analysten ihre GuV-Schätzung erhöht, jedoch vorerst nur geringfügig, bis die Effekte der Lockerungen der Beschränkungen sichtbar würden und ein deutlicheres Bild der Gesamtsituation gemacht werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie: