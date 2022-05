Ebenso im Fokus seien Aktien aus dem zuletzt schwer gebeutelten Technologiesektor gestiegen und dort ganz besonders jene von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL). Letztere hätten zu Handelsbeginn mehr als 2% eingebüßt. Angeblich zweifele der iPhone-Hersteller daran, seine Verkaufszahlen für Smartphones im laufenden Jahr steigern zu können. Später jedoch hätten die Aktien die Verluste aber wieder aufgeholt und sogar mit 2,3% im Plus geschlossen.



Neues habe es zudem zu Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) und dessen Interesse an VMWare (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) gegeben. Der Chipkonzern habe sich mit dem Software-Anbieter auf eine Übernahme für rund USD 61 Mrd. geeinigt. Die Aktien von Broadcom und VMWare hätten jeweils um mehr als 3% gewonnen.



Die Aktien von Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE-Symbol: MDT) hätten hingegen um fast 6% eingebüßt. Der Hersteller von Medizintechnik habe im vierten Geschäftsquartal weniger umgesetzt als erwartet.



Heftig nach unten gegangen sei es auch mit den Aktien von Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC). Eine Verkaufsempfehlung von UBS für die Papiere des Lebensmittelriesen habe den Kurs um gut 7% nach unten gedrückt. Außerdem habe der zweitgrößte Anteilseigner 3G Capital ein Paket von 88 Millionen Aktien an außenstehende Investoren weitergereicht. (27.05.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Stark nachgefragt waren gestern die Aktien der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF), die ihre jüngste Kursrally mit einem Plus von 1,37% fortsetzen konnten - nach einem Plus von 9,4% am Mittwoch - zumal der Stromkonzern eine Sonderdividende in Höhe von EUR 400 Mio. in Aussicht gestellt hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA hätten gestern - wie schon oben beschrieben - einige Aktien aus dem klassischen Einzelhandel regelrechte Kursrallys hingelegt. Die Quartalszahlen von Macy's (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M), Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) und Dollar General (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) hätten die in den vergangenen Wochen stark gesunkenen Erwartungen übertroffen. Die Kurse seien daraufhin um 13,7 bis 21,9% nach oben geschnellt. Die Papiere des chinesischen Internet-Händlers Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) seien ebenso um fast 15% gestiegen. Die Lockdowns in China hätten die Verbraucher jüngst wieder verstärkt in das Online-Shopping getrieben.