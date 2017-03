Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

11,489 EUR -12,63% (14.03.2017, 18:52)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (14.03.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Das Papier des Biospritherstellers habe in den vergangenen Monaten zu den absoluten Top-Performern gehört. Fundamental sei der Anstieg mit starken Quartalszahlen und der Anhebung der Prognose unterfüttert worden. Nun habe Aufsichtsratsmitglied Georg Pollert das Kursniveau zum Ausstieg genutzt. Er habe in den vergangenen Handelstagen einen Teil seiner Position verkauft. Insgesamt habe Pollert 350.000 VERBIO-Aktien veräußert. Auch Aktionäre würden Kasse machen und die VERBIO-Aktie auf Talfahrt schicken. Zwischenzeitlich schien sich der Aktienkurs zu stabilisieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Doch Anschlussverkäufe hätten den Titel bis auf unter zwölf Euro einbrechen lassen.Mit dem Kursrückgang seien wichtige horizontale Unterstützungen gebrochen. Trotzdem befinde sich die VERBIO-Aktie weiter im langfristigen Aufwärtstrend. Die wichtige 200-Tage-Linie notiere deutlich unter dem jetzigen Kursniveau bei 7,12 Euro. Die nächsten Unterstützungen lägen im Bereich von 11,40 Euro sowie 11,20 Euro.Engagierte Anleger sollten bei der VERBIO-Aktie dabei bleiben und die Reißleine erst bei 11,00 Euro ziehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2017)XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:11,69 EUR -11,10% (14.03.2017, 17:36)