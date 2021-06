Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA):"Zur Pandemiebewältigung gehört auch, die eigenen Reaktionen zu analysieren, Fehler zu erkennen und sich so auf künftige Krisen besser vorzubereiten. Daher ist es sinnvoll, dass die EU-Kommission mit der Aufarbeitung der Pandemiebewältigung begonnen hat und ihre Lehren aus der Krise zieht. Autonomie und Abschottung sind jedenfalls nicht die richtigen Antworten. Für die Industrie ist klar, dass offene Märkte und globale Partnerschaften der einzig richtige Weg aus der Krise sind und zur wirtschaftlichen Erholung beitragen.Die globalen Lieferketten in der stark exportorientierten Maschinenbauindustrie haben den extremen Stresstest der Coronakrise bestanden. Störungen sind vor allem durch die unabgestimmten Grenzschließungen in Europa und die teilweise Schließung von Produktionsstätten in Europa entstanden. Die Pandemie zeigt, dass nur europäisch gedachte und gemeinsam beschlossene Maßnahmen zielführend sind. Globale Zusammenarbeit, offener Handel und ein starker EU-Binnenmarkt, sind Voraussetzungen für erfolgreiche Krisenbewältigung." (15.06.2021/ac/a/m)