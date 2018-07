Der Maschinenbau warnt davor, dass ein Brexit ohne ein umfassendes Handelsabkommen bestehende Wertschöpfungsketten stark beschädigen würde. Aus Sicht des VDMA müsste ein solches Abkommen vor allem drei Punkte berücksichtigen:



- Bereits die Entscheidung für den Brexit und die damit verbundene Unsicherheit belastet die Wirtschaft im Vereinigten Königreich. Ein harter Brexit, bei dem das Vereinigte Königreich die EU ohne Anschlussvertrag verlässt, muss unbedingt vermieden werden.



- Nach dem Brexit muss das Vereinigte Königreich von der EU zollrechtlich als "Drittland" behandelt werden. Unabhängig vom künftigen vertraglichen Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU - egal ob Zollunion oder Freihandelsabkommen - werden für den Handel Zollabfertigungen erforderlich. Das führt zu erheblichem Mehraufwand insbesondere für den industriellen Mittelstand. Zollbürokratie muss generell vereinfacht werden, etwa durch Selbstveranlagung.



- Für die Inbetriebnahme und Montage von Maschinen, Komponenten und Anlagen müssen in aller Regel Monteure zum Kunden ins Vereinigte Königreich reisen. Auch für Arbeiten an Tochterstandorten im Vereinigten Königreich sind regelmä¬ßig Entsendungen von deutschen Mitarbeitern ins britische Werk und umgekehrt notwendig. Der freie Zugang für Monteure aus der EU nach Großbritannien sowie die Freiheit der Entsendung von Mitarbeitern in eigene Auslandsniederlassungen müssen dringend gewährleistet werden." (04.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Industrie in Deutschland und Europa braucht dringend Klarheit über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zum Besuch von Premierministerin Theresa May in Berlin fordert der VDMA die britische Seite auf, der EU endlich klare und realistische Angebote für die Zeit nach dem Brexit zu machen.