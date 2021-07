Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"In Washington bietet sich Bundeskanzlerin Merkel die große Chance, die beiden strittigsten Themen der transatlantischen Handelsbeziehungen voranzubringen: die Aufhebung der bestehenden Einreisebeschränkungen und die Abschaffung aller Industriezölle. Beide Maßnahmen schaden den Volkswirtschaften Europas und der USA und sind daher fehl am Platz. So würde die Abschaffung aller Industriezölle allein im Maschinenbau zu jährlichen Kosteneinsparungen von 850 Millionen Euro führen. Die aktuell größten Hemmnisse im bilateralen Handel sind aber Amerikas unfaire Einreisebeschränkungen für Geschäftsreisende aus den Schengen-Staaten. Den Beschränkungen mangelt es an einer fundierten Begründung und sie belasten weiterhin das transatlantische Geschäft. Der VDMA fordert die Reisefreiheit für Geschäftsreisende aus den Schengen-Staaten, zumal es umgekehrt keinerlei Beschränkungen für US-Bürger gibt.Als Regierungschefin der größten europäischen Volkswirtschaft steht die Kanzlerin in der Verantwortung, die transatlantische Handelsagenda der Zukunft zu gestalten. Der während des Besuchs von US-Präsident Biden in Brüssel vereinbarte EU-US Trade and Technology Council könnte das Forum werden, um die wichtigen Fragen zu lösen und zum Beispiel auch die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen voranzutreiben." (14.07.2021/ac/a/m)