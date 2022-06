Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Auch im April hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine - zusammen mit den anhaltenden gravierenden Lieferkettenproblemen - zu einem spürbaren Rückgang der Auftragseingänge im Maschinen- und Anlagenbau geführt, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Rückgang der Bestellungen im April war das zweite Monatsminus in Folge. Die Inlandsorders sanken um 17 Prozent, die Aufträge aus dem Ausland um 2 Prozent, wobei die Bestellungen aus dem Euro-Raum um 1 Prozent unter Vorjahreswert lagen und aus dem Nicht-Euro-Raum 3 Prozent weniger Orders kamen. "Mehrere Faktoren waren dafür verantwortlich", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. "Speziell im Inlandsgeschäft spielte auch ein hoher Vorjahreswert eine Rolle für den deutlichen Rückgang. Insgesamt litten die Bestellungen unter der abflauenden Konjunktur in China, zahlreichen Produktionsbehinderungen sowie den direkten und indirekten Folgen des Ukraine-Kriegs."Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum Februar bis April 2022 gingen die Bestellungen um 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Aus dem Inland kamen 3 Prozent weniger Orders, die Auslandsaufträge stagnierten in diesem Zeitraum. (07.06.2022/ac/a/m)