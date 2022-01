Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (20.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Unterschreiten der massiven Unterstützungszone zwischen 99 und 105 Euro habe die VARTA-Aktie ein frisches Verkaufssignal generiert. Im Tief sei der Kurs auf 95,10 Euro abgerutscht. Im weiteren Verlauf habe sich die Aktie zwar stabilisieren können. Mehr als ein Schlusskurs bei 96,52 Euro sei allerdings nicht drin gewesen. Und jetzt?Die nächste charttechnische Unterstützung für die VARTA-Aktie warte im Bereich des Verlaufstiefs aus dem Juni 2020 um 90 Euro. Abgesehen von kleineren horizontalen Auffanglinien im Bereich um 70 Euro, wäre danach aus technischer Sicht Luft bis zum Corona- Crash-Tief bei 50,30 Euro.Neuigkeiten seien Mangelware - sowohl vom Unternehmen, als auch vonseiten der Analysten. Zu den größten Pessimisten gehöre weiterhin Stifel-Analyst, Florian Pfeilschifter, der die Aktie erst bei 76 Euro fair bewertet sehe. Das größte Potenzial räume mit 140 Euro Jose Asumendi von J.P. Morgan dem Titel ein. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten beträge 103,50 Euro.Frische Zahlen für das abgelaufene Jahr gebe es offiziell erst Ende März. Zur Erinnerung: Der verzögerte Start von neuen Kundenprojekten habe zu einem verringerten Umsatzwachstum geführt. Für 2021 rechne VARTA daher nun mit einem Umsatzanstieg um 3,5 Prozent auf 900 Millionen Euro statt auf 940 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge solle unverändert bei rund 30 Prozent liegen.Kurzfristig sei die Aktie zwar angeschlagen. Eine schnelle Rückeroberung der ehemaligen Unterstützungszone scheine allerdings nicht ausgeschlossen. Anleger mit Weitblick könnten den Rücksetzer daher nutzen, um einen ersten Fuß in die Tür zu stellen."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 20.01.2022)