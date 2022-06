Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (03.06.2022/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - VARTA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) charttechnisch unter die Lupe.Die VARTA-Aktie sei mittlerweile wieder einen charttechnischen Blick wert. Das liege vor allem an einer ganz besonderen Konstellation: Im Rahmen des seit August 2021 bestehenden Baissetrends habe der Titel zuletzt zwei Innenstäbe ausgeprägt. Die beiden "inside weeks" habe das Papier in der laufenden Woche mit einem Aufwärtsgap (80,28 EUR zu 80,82 EUR) nach oben aufgelöst. Solche Aufwärtskurslücken würden einen Stärkebeweis darstellen, zumal damit der bereits diskutierte Abwärtstrend (akt. bei 84,79 EUR) zur Disposition gestellt werde. Ein nachhaltiger Trendbruch käme einem echten Befreiungsschlag gleich. Hoffnung mache in diesem Kontext der MACD: Nachdem der Trendfolger bereits eine positive Divergenz ausgeprägt habe, habe inzwischen sogar ein handfestes Einstiegssignal generiert werden können. Im Verlauf des RSI liege darüber hinaus eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Im Ausbruchsfall definiere der horizontale Widerstandsbereich bei rund 100 EUR - verstärkt durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 102,04 EUR) - das nächste markante Anlaufziel. Um die aktuell günstige Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die o. g. Kurslücke nicht mehr zu schließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:85,86 EUR +1,18% (02.06.2022, 17:35)