XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,90 EUR -1,66% (18.01.2021, 12:06)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (18.01.2021/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Im Vergleich zu der turmhohen Bewertung, die der VARTA-Aktie über weite Teile der letzten beiden Jahre zugestanden worden sei, nehme sich das aktuelle KGV für 2021 von 28 fast moderat aus. Das gelte umso mehr, als die Vorstandsprognose für das laufende Jahr reichlich konservativ daherkomme. Nachdem 2020 ein organisches Umsatzwachstum von über 60% zu Buche stehen dürfte, stelle die Geschäftsleitung für 2021 nur eine Steigerung um rund 15% in Aussicht. Dabei brumme insbesondere der Hauptwachstumstreiber von VARTA, Mikroakkus für kabellose Kopfhörer, weiterhin gewaltig. Forciert u.a. durch die Entscheidung von Apple, seinen Handys keine Kopfhörer mehr beizulegen, solle der Markt auch 2021 wieder um 30 bis 40% wachsen.Zuzüglich der Aussicht, dass die Gewinne dank der bereits im letzten Jahr abgeschlossenen Kapazitätserweiterungen überproportional steigen dürften, und der Fantasie, dass VARTA auch bei Großbatterien, etwa für Elektroautos, kommerziell Fuß fassen könnte, ergebe sich hier eine explosive, wenn auch spekulative Chance für 2021, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel für die VARTA-Aktie laute 145,00 Euro. (Ausgabe 1 vom 16.01.2021)