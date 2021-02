Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (08.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nach einem bewegten Januar sei bei der VARTA-Aktie wieder etwas Ruhe eingekehrt. Nach dem Rückzug der Shortseller rücke ein wichtiger Termin in den Fokus: Am 18. Februar gewähre VARTA-Vorstand Herbert Schein einen detaillierten Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung und dürfte dabei auch einen aktuellen Ausblick auf das laufende Jahr geben.Die Nachfrage bei VARTA sei ungebrochen hoch. Vor allem die kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die oft in Premium True Wireless Stereo Headsets (TWS) zum Einsatz kämen, seien begehrt. Der Markt für diese kabellosen Kopfhörer habe ein Potenzial von bis zu eineinhalb Milliarden Zellen.Mit den Mitte November vorgelegten Neun-Monatszahlen habe der Vorstand daher die Prognosen für das Gesamtjahr 2020 leicht angehoben. Bei einem Umsatz von 840 bis 860 Millionen Euro (Vorjahr: 362,7 Millionen Euro) erwarte er ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA zwischen 230 bis 235 Millionen Euro.Getrieben von Short-Eindeckungen durch Hedgefonds wie Melvin Capital habe die VARTA-Aktie am 28. Januar ein Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Doch nach dem Rückzug der Leerverkäufer sei auch die Aktie des Batterieherstellers zurückgefallen. Bei 133 Euro habe sich der Kurs wieder stabilisieren können und befinde sich seit einigen Tagen wieder auf dem Weg nach oben. Im Vorfeld der Zahlen dürfte die Volatilität weiter recht hoch bleiben. Die Grundtendenz dürfte dabei insgesamt aber weiter positiv bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link