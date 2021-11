Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

115,75 EUR +2,30% (29.11.2021, 09:03)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

115,00 EUR -2,34% (26.11.2021)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (29.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe sich am Freitag in dem schwachen Marktumfeld vergleichsweise stabil gezeigt. An der Ausgangslage habe sich durch die neue Coronavirus-Variante bisher nicht wirklich etwas geändert. Als treibende Kraft bei den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer wolle der Batteriehersteller in Zukunft weiterhin auch die Autobranche unter Strom setzen."Der Aktionär" habe bereits mehrfach aufgezeigt: Könne VARTA im Bereich CoinPower weiter wachsen und die nächsten beiden Jahre nutzen, um in der E-Mobilität die lukrative Nische erfolgreich zu besetzen, dürfte die Aktie mittelfristig auch in höhere Kursregionen vorstoßen.Der Plan stehe, brauche aber Zeit. Zu diesem Schluss sei zuletzt auch J.P. Morgan-Experte Asumendi gekommen: Er habe bis Ende 2023 einen Anstieg in Richtung 140 Euro in Aussicht gestellt. Hintergrund: VARTA dürfte im europäischen Markt für Autobatterien in den kommenden Jahren Marktanteile gewinnen, so Asumendi. Für Varta sprächen enge Kontakte zu den deutschen Autobauern, fortgeschrittene Batterietechnologie und hoch automatisierte Produktionsanlagen.Es sei offen, welcher der Analysten am Ende richtig liege. Fakt sei: VARTA brauche beim Einstieg in die E-Mobilität Zeit. Doch könne der Konzern die nächsten beiden Jahre nutzen, um die lukrative Nische wie geplant erfolgreich zu besetzen, dürfte die Aktie den Vorwärtsgang einlegen.Anleger mit Weitblick legen sich auf die Lauer, falls es im schwachen Marktumfeld doch noch zu einem größeren Rücksetzer Richtung 100 Euro kommt, so Michael Schröder. "Der Aktionär" bleibt am Ball. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link