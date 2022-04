Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: Als treibende Kraft bei den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer wolle VARTA in Zukunft auch die Autobranche unter Strom setzen. Es sei zwar noch ein weiter Weg, bis im Rahmen der geplanten Elektro-Offensive ab 2024 erste Umsätze realisiert werden könnten. Doch hinter den Kulissen würden die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.Die angekündigte Wachstumsoffensive sorge bei VARTA weiter für Fantasie. Der Ellwanger Konzern wolle im Bereich CoinPower wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und so ordentlich Geld in die Kasse zu spülen. Die steigenden Rohstoffpreise und die anhaltenden Unterbrechungen bei den Lieferketten hätten den deutschen Batteriehersteller im ersten Quartal 2022 aber leicht ausgebremst. VARTA wolle die höheren Kosten zwar über Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben. Dies erfolge allem Anschein nach aber mit Verzögerung und hänge von der Konkurrenzlage am Markt ab.Zudem habe sich der Batteriehersteller vor Ostern ein Darlehen i.H.v. 250 Mio. Euro zu günstigen Konditionen gesichert. Mit den frischen liquiden Mitteln und dem Cashflow aus dem laufenden Geschäft sei der Konzern solide aufgestellt, um den Ausbau der Lithium-Ionen-Produktionskapazitäten zu finanzieren. Ein Schwerpunkt werde in dem Aufbau von Produktionskapazitäten der großformatigen Rundzelle (V4Drive) liegen.Auf dem Weg dorthin könnte auch noch ein Partner aus der Autobranche mit ins Boote geholt werden. "Wir sind weiter in Gesprächen, die auch sehr gut laufen", habe es dazu zuletzt aus der Konzernzentrale auf Nachfrage des "Aktionärs" geheißen. "Wir werden Fortschritte zu gegebener Zeit kommunizieren." Entsprechende Abschlüsse dürften der Aktie - möglicherweise auch kurzfristig - frische Impulse liefern und das Vertrauen der Anleger in die VARTA-Story stärken.Ansonsten hätten die Anleger erkannt, dass der Plan zum Einstieg in die Auto-Elektromobilität stehe, aber noch etwas Zeit zur Umsetzung brauche. Ein erstes nennenswertes Volumen der V4Drive dürfte nicht vor 2024 vom Band laufen. Der Batteriehersteller zeige sich jedoch optimistisch, die Fertigung schnell und zuverlässig skalieren zu können. Zeichne sich ab, dass VARTA im Bereich CoinPower weiter wachsen und die nächsten Quartale nutzen könne, um in der Elektromobilität die lukrative Nische wie geplant erfolgreich zu besetzen, dürfte die VARTA-Aktie mittelfristig wieder Fahrt aufnehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link