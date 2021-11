"Der Aktionär" bleibt bei VARTA vorerst noch an die Seitenlinie - wird aber auf sich kurzfristig ergebende Trading-Chancen hinweisen, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.11.2021)



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (11.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Wachstumsstory bei VARTA habe einen Dämpfer erhalten. Die Planvorgaben seien vor Kurzem gesenkt worden. Die Aktie sei im Anschluss in der Spitze um rund 20 Prozent eingebrochen und dabei sogar kurz unter die 100-Euro-Marke abgetaucht. Im Anschluss habe sich der Kurs aber wieder recht schnell stabilisiert. Heute habe der Batteriehersteller die endgültigen Zahlen veröffentlicht.Trotz anhaltender Auswirkungen der globalen Covid-19 Pandemie auf das Geschäft einiger Kunden blicke VARTA zuversichtlich auf die kommenden Monate. "Wir werden das sehr gute operative Ergebnis des vergangenen Jahres noch einmal steigern - und das, obwohl unsere Kunden derzeit von hohen Rohstoffpreisen, dem Fehlen wichtiger elektronischer Komponenten und Produktionsausfällen durch locale Lockdowns betroffen sind", blicke Vorstand Herbert Schein weiter optimistisch in die Zukunft.Die Eckdaten im Überblick:- Trotz anhaltender Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft einiger Kunden steige das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2021 auf 182,5 Mio. EUR und liege somit rund 3 % über dem Vorjahr.- Neues Umsatzziel für 2021 liege bei rund 900 Mio. EUR.- Start der Pilotproduktion der Li-Ion-Hochleistungszelle erfolge wie geplant Ende des Jahres.- Produktion von größeren Lithium-Ionen-Rundzellen für Einsatz in BEVs im Performance-Sektor des automobilen Premium-Segments in Planung.- Segment Household Batteries entwickle sich sehr positiv.- Ausblick für 2021: bereinigtes EBITDA werde im Geschäftsjahr 2021 erneut steigen, Marge verbessere sich um bis zu 2,5 Prozentpunkte auf rund 30%.Bei den größeren Lithium-Ionen-Rundzellen sei das Unternehmen im Plan. "VARTA bereitet sich derzeit auf eine Wachstumsoffensive vor", so Schein. "V4Drive ist ein voller Erfolg. Das sehen wir an dem hohen Kundeninteresse. In den kommenden zwei Jahren bauen wir eine Massenproduktion für die Zelle im Format 21700 auf. Wir entscheiden über die Größe Ende des Jahres auf Grundlage der Kundenbestellungen."Zur Erinnerung: Im Frühjahr habe der Batteriehersteller den Start der Pilotproduktion von ultra-hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Rundzellen zum Ende des Jahres angekündigt. Kürzlich habe das Unternehmen zudem bekannt gegeben, mit noch größeren Zellenformaten nun auch Antriebsbatterien für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) bauen zu wollen. Die Zielgruppe sei hierbei der Performance-Sektor des automobile Premium-Segments. Details wolle der Vorstand im Frühjahr 2022 nennen.Durch den geplanten Einstieg in das E-Mobility-Geschäft würden die langfristigen Aussichten bei VARTA unverändert gut bleiben. Auch wenn in den kommenden Monaten hier mit weiteren Nachrichten zu rechnen sei, dürfte es eine Weile dauern, bis das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstory zurückkehre und sich die Aktie wieder nachhaltig nach oben lösen könne. Aus charttechnischer Sicht sei es wichtig, dass die Unterstützung bei 110 Euro nicht nachhaltig unterschritten werde.